قدمها «الهلال الأحمر».. 300 ألف دولار دعماً لـ «أمراض جراحة القلب» بأديس أبابا

ابوظبي - سيف اليزيد - أديس أبابا (وام)

أعلن «الهلال الأحمر» الإماراتي تقديم مساعدة مالية قيمتها 300 ألف دولار دعماً لمركز أمراض جراحة القلب في أديس أبابا لتعزيز جهوده بمجال الرعاية الطبية، وإجراء العمليات الجراحية للأطفال في إثيوبيا.

تم الإعلان عن المساعدة المالية - على هامش فعاليات سباق زايد الخيري المقرر اليوم في أديس أبابا - وذلك خلال زيارة رسمية، أمس، قام بها وفد ضم: محمد سالم الراشدي، سفير الدولة لدى جمهورية إثيوبيا، والفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المُنظّمة لسباق زايد الخيري، وأحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إلى مقر المركز وسط العاصمة.

وقال المزروعي، إن الدعم المالي للمركز يؤكد التزام «الهيئة» بتعزيز مبادرات الرعاية الصحية، لاسيما في مجال علاج أمراض القلب لدى الأطفال، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً، لترسيخ رؤية القيادة الرشيدة في بناء عالم أكثر صحة ورحمة وتلاحماً.