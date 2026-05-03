مبادرات مركز الشيخ محمد بن خالد.. حضور نوعي في المشهد المجتمعي والثقافي بالعين

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

بتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، واصل مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان حضوره النوعي في المشهد المجتمعي والثقافي بمدينة العين، عبر سلسلة من المشاركات التي نسجت لوحة متكاملة تجمع بين أصالة التراث، ووعي البيئة، وروح الفن، في تجسيد حيّ لرسالة المركز ورؤيته المتجددة.

في حديقة غنيمة، وضمن تنظيم مركز التواجد البلدي - زاخر، قدّم برنامج إرث زايد التراثي تجربة تفاعلية مميزة، استحضرت ملامح التراث الإماراتي بأسلوب معاصر جذب الزوّار وأعاد وصلهم بجذورهم الأصيلة.

كما أضفى برنامج الحرف الإماراتية التراثية بُعداً إبداعياً من خلال ورشة الكروشيه في فعالية سهم العين، حيث تلاقت الحِرفة مع الذائقة الفنية في مشهد يعكس جماليات التراث وتطوره.

وامتدت هذه الحيوية إلى «ملتقى الأهل»، الذي نظّمه مركز التواجد البلدي - الطوية في حديقة الطوية على مدار ثلاثة أيام، حيث قدّم برنامج إرث زايد باقة غنية من الورش والعروض عزّزت ارتباط الزوار بالموروث المحلي وقيمه العريقة.

وفي فضاء الفن، أطلق برنامج «ريشة وفنان» طاقات الأطفال عبر فقرة الرسم الحُر لأعضاء مكتبة أجيال المستقبل، في أجواء ملهمة حفّزت الخيال، وأسهمت في تنمية المواهب بأسلوب ممتع وتفاعلي.

كما حملت رسالة العطاء بُعداً إنسانياً من خلال مشاركة برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التطوعي في مدرسة الريف بمحاضرة بعنوان «التطوع رسالة عطاء وانتماء».

وفي جانب الاستدامة، شارك برنامج شما محمد للتثقيف البيئي في عدة فعاليات بالتعاون مع بلدية العين، مقدماً ورشاً حول إعادة التدوير والاستدامة، وصولاً إلى مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، حيث أُقيمت أنشطة الزراعة المائية وتوزيع الشتلات، في مبادرة بثّت الأمل وعزّزت الوعي البيئي.

مشاركات مجتمعية

تكاملت الجهود الإنسانية عبر مبادرة «ابتسامة» لإسعاد المرضى والعمال بمناسبة اليوم العالمي للعمال، التي عكست روح التقدير والعطاء عبر هدايا رمزية أدخلت الفرح إلى القلوب.

وتؤكد المشاركات المجتمعية حضور المركز الفاعل، ورؤيته المتكاملة في صون الهوية الوطنية، وبناء مجتمع واعٍ، نابض بالقيم، متصالح مع ماضيه، ومؤمن بمستقبله.