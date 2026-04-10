لبنان: 7 شهداء في قصف الاحتلال جنوب صور وإعلان يوم حداد وطني

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان، اليوم الخميس، استشهاد 7 مواطنين، وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بلدة العباسية بمدينة صور جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة، بأن غارات الاحتلال استهدفت عدة قرى جنوب لبنان، وسط مناشدات عدد من العائلات في جنوب الليطاني إلى إجلائهم برعاية دولية، بعد أن أصبحت المنطقة تعيش حال حصار تام نتيجة تدمير جسر القاسمية البحري.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن غارات الاحتلال يوم أمس الأربعاء أدت إلى استشهاد 182 مواطنا و890 جريحا، وهو ما يرفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 8 نيسان إلى 1739 شهيدا و5873 جريحا.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء اللبناني الرئيس نواف سلام أن اليوم الخميس، هو يوم حداد وطني على شهداء وجرحى عدوان الاحتلال الذي طال مئات المواطنين، كما أعلن عن إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وتنكيس الأعلام عليها وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذا العدوان.

