نتنياهو يعلن عزم إسرائيل بدء مفاوضات مباشرة مع لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إن إسرائيل ستبدأ مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن.

وأوضح نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: «نظراً للطلبات المتكررة من جانب لبنان لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، فقد أصدرت تعليماتي في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن».

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: «ستركز المفاوضات على نزع سلاح حزب الله وتسوية علاقات سلام بين إسرائيل ولبنان». كما أكد أن «إسرائيل تقدر دعوة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام لجعل بيروت مدينة منزوعة السلاح».

على صعيد متصل، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن تصريحات نتنياهو جاءت بعد مكالمات هاتفية أجراها، أمس الأول، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف.