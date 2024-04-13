إصابة عشرات الفلسطينيين في هجمات للمستوطنين على قرى برام الله

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365- واس

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح اليوم، في سلسة هجمات نفذها المستوطنون على قرى المغير وترمسعيا وبتين قضاء مدينة رام الله.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه نقل 14 جريحاً أصيبوا في هجمات للمستوطنين في قرية المغير، وذلك بعد يوم دام ارتكبه هؤلاء بحق أهالي القرية أسفر أمس عن استشهاد فلسطيني وحرق نحو 40 منزلاً والاعتداء على الفلسطينيين.