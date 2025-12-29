“المتحف” على خشبة مسرح بكر الشّدي ضمن فعاليات موسم الرّياض

دبي - فريق التحرير: ضمن أجواء الإبداع والتّنوّع الفنّيّ الّتي يشهدها موسم الرّياض، تستعدّ خشبة مسرح بكر الشّدي في بوليفارد سيتي لاحتضان العرض المسرحيّ المنتظر “المتحف”، وذلك خلال الفترة الممتدّة من الخامس إلى التّاسع من يناير، في تجربة مسرحيّة فانتازيّة تجمع بين الغموض والدّراما والتّشويق.

المسرحيّة من بطولة الفنّان القدير عبدالله السّدحان، ويشاركه نخبة من نجوم المسرح، هم: يوسف الجرّاح، عبدالعزيز الفريحي، فوز العبدالله، محمّد علي، همس بندر، بدور العتيبي، إلى جانب مشاركة مميّزة لعدد من نجوم المسرح.

وتدور أحداث «المتحف» حول قطعة أثريّة مسروقة تشعل صراعًا خفيًّا بين عالمَي الجنّ والإنس، فيما تقف جنّيّة عالقة بين وفائها لعالمها وانجذابها إلى عالم آخر، في رحلة مفعمة بالتّساؤلات والمواجهات، تضعها أمام خيار مصيريّ: أيّ عالم ستختار؟

يقدّم العمل تجربة مسرحيّة فانتازيّة متكاملة، تمزج بين التّشويق والغموض، في طرح دراميّ جذّاب ينسجم مع روح موسم الرّياض، ويؤكّد مكانة المسرح كأحد أبرز عناصر المشهد التّرفيهيّ والثّقافيّ في المملكة.

“المتحف” ليس مجرّد عرض مسرحيّ، بل تجربة بصريّة ودراميّة واعدة، ينتظرها جمهور موسم الرّياض بشغف.