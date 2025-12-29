شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق خدمة (تحقق) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خدمة (تحقق)، الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع من التعامل الآمن والاستباقي مع الروابط المتداولة والتحقق الفوري من موثوقيتها قبل زيارتها. ويأتي ذلك في إطار المبادرات الإستراتيجية للهيئة الرامية إلى تمكين الأفراد من تعزيز أمنهم السيبراني.

وأوضحت الهيئة أن خدمة (تحقق) تتيح فحص الروابط المتداولة والإسهام في الحد من مخاطر استخدام وزيارة الروابط المشبوهة التي قد تؤدي إلى الوصول غير المشروع للبيانات، فضلاً عن تقديم الإرشادات السيبرانية لمستخدمي الخدمة، بما يسهم في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، وتعزيز الأمن السيبراني لدى كافة فئات المجتمع.

وتأتي خدمة (تحقق) كإحدى خدمات البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني »حصين»، بالشراكة مع الذراع التقني للهيئة الشركة السعودية لتقنية المعلومات» سايت»، حيث تتوفر الخدمة عبر الرقم الموحد في تطبيق »واتساب»: (+966118136644)، إضافة إلى الموقع الإلكتروني لبوابة »حصين» من خلال الرابط: ( tahqaq.haseen.gov.sa ).

وتعد الهيئة الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه؛ وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص برفع مستوى الوعي في مجال الأمن السيبراني، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، ومتابعة الالتزام بها وتحديثها، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.