شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط حاد للنحاس بأكثر من 4% لكن المعدن يتجه لتحقيق أكبر مكاسب سنوية في 15 عاماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت عملة البيتكوين لتتداول قرب المستوى المحوري 90 ألف دولار يوم الاثنين، بعد أن تجاوزته لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة، إلا أن العملة المشفّرة عادت لتواجه صعوبة في الحفاظ على مكاسبها فوق هذا المستوى، في تكرار لعدة محاولات ارتداد فاشلة شوهدت في وقت سابق من هذا الشهر.



وتم تداول أكبر عملة مشفّرة في العالم بارتفاع نسبته 2.2% عند 89,663.6 دولار بحلول الساعة 02:07 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي (07:07 بتوقيت غرينتش).



واختبرت بيتكوين مستوى 90 ألف دولار مراراً خلال شهر ديسمبر، لكنها كانت تتراجع في كل مرة مع تلاشي زخم الشراء وبقاء أحجام التداول ضعيفة مع اقتراب نهاية العام.



البيتكوين يرتفع بدعم رهانات خفض الفائدة من الفيدرالي… لكنه يتعثر قرب 90 ألف دولار



جاء صعود بيتكوين يوم الاثنين مدعوماً بقوة أوسع في الأسواق المالية، إذ واصل المستثمرون تسعير توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيقدم على مزيد من خفض أسعار الفائدة في 2026 بعد خفضه الأخير.



وعادة ما تدعم توقعات انخفاض أسعار الفائدة الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفّرة، من خلال تقليص جاذبية الاحتفاظ بالنقد والاستثمارات ذات العائد الثابت، وتشجيع تدفقات الأموال نحو بدائل ذات عائد أعلى.



كما تزامن هذا الارتفاع مع محاولة بيتكوين اللحاق بالمكاسب التي سجلتها فئات أصول أخرى.



فقد استقر الذهب قرب مستوياته القياسية، بينما سجل كل من الفضة والبلاتين قمماً جديدة، مع تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي لم تسفر حتى الآن عن اختراق واضح.



وأبرزت قوة المعادن النفيسة استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن والأصول البديلة، ما وفر خلفية داعمة لأسواق العملات المشفّرة.



ورغم النبرة الإيجابية، ظلت مكاسب بيتكوين محدودة، إذ أشار متداولون إلى جني الأرباح وضعف السيولة كعوامل كابحة. ولا يزال المستثمرون ينظرون إلى مستوى 90 ألف دولار باعتباره حاجزاً نفسياً وفنياً رئيسياً، يتطلب محفزات أقوى لإطلاق موجة صعود مستدامة.



كما اتسمت مشاركة المؤسسات بالتفاوت، بعدما كانت عاملاً داعماً لأسواق العملات المشفّرة في وقت سابق من العام، حيث تبنّت بعض الصناديق نهج الترقب انتظاراً لصدور بيانات اقتصادية مهمة في مطلع العام الجديد.



أسعار العملات المشفّرة اليوم: مكاسب محدودة للعملات البديلة



سجلت معظم العملات المشفّرة البديلة مكاسب طفيفة يوم الاثنين.



وارتفع الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفّرة في العالم، بنسبة 2.7% إلى 3,018.92 دولار.



وصعد الريبل، ثالث أكبر عملة مشفّرة، بنسبة 1.5% إلى 1.90 دولار.



كما ارتفعت سولانا بنسبة 2.7%، في حين تراجعت كل من كاردانو وبوليغون بشكل طفيف.