كيم كارداشيان تتألق بفستان فضّي عمره 39 عاماً

على الرغم من امتلاكها لأشهر المصمّمين وخبراء الموضة، إلا أن كيم كارداشيان تستمتع باستلهام إطلالاتها الأنيقة من أرشيفات الأزياء.

سواءً كانت تتألق بفستان مارلين مونرو الشهير “عيد ميلاد سعيد” على السجادة الحمراء، أو بعيد ميلادها الأخير في باريس بفستان أرشيفي من “ديور” Dior، فإن مؤسِّسة علامة Skims التجارية تميل إلى إعادة ارتداء القطع الأرشيفية، مانحةً بذلك أكثر الإطلالات شهرةً في عالم الموضة حياةً جديدة. خير مثال على ذلك، احتفالها أخيراً بليلة عيد الميلاد بفستان فضّي عمره قرابة أربعة عقود، يتميز بتفاصيل البيبلوم المثيرة للجدل وفُتحة صدر جريئة.

وخطفت كيم الأنظار بفستانها الفضّي الرائع والطويل بتصميم حورية البحر من مجموعة تيري موغلر لعام 1986، حيث استعرضت تفاصيل الفستان، الذي يعود تاريخه إلى 39 عاماً مضت، من خلال فُتحة صدر على شكل قلب بأسلوب رائج حالياً، وخصر منحوت، وقصة ضيّقة تبرز قوامها.

أثناء وقوفها أمام مرآة طويلة، استعرضت كارداشيان الزخارف السوداء اللامعة التي تزيّن حمّالة صدرها ذات الفُتحة المنخفضة، بالإضافة إلى أسفل الجزء العلوي الواسع. كما زُيّنت تنورة الفستان الطويلة بنفس الزخارف السوداء. وعندما استدارت كارداشيان، أظهرت كيف اتّسعت تنورتها الطويلة حول ركبتيها، لتشكل ذيلاً درامياً ينسدل خلفها بطول قدم.

واصلت نجمة تلفزيون الواقع، التي شاركت أيضاً صوراً فوتوغرافية بالأبيض والأسود التقطتها مع أطفالها في حفل عيد الميلاد، تألقها بإكسسواراتها، حيث زادت من جاذبيتها بزوج من الأقراط الماسية الضخمة المتدلية على كتفيها. وبينما كانت تلتقط صور “سيلفي” أمام المرآة، استعرضت كارداشيان أيضاً زوجاً من الأساور الفضّية المرصّعة بالماس على معصميها. رفعت كيم شعرها الأسود عن وجهها بتسريحة ذيل حصان عالية، لتُبرز ياقة فستانها الكلاسيكي الرائعة ومكياجها الساحر. وأضفت النجمة لمسة جمالية على ملامحها بمكياج خدود مشرق وظلال عيون فضّية رمادية، وأحمر شفاه بلون نيود.

مجلة لها