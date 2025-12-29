سعر البيتكوين يواجه رفض قوي عند 90 ألف دولار والايثيريوم يتراجع دون 3000 دولار

ارتفع سعر البيتكوين صباح اليوم الاثنين إلى ما فوق 90,000 دولار مجددا، لكنه فشل في اختراق هذا المستوى وتعرض لرفض حاد حيث عاد سريعا إلى ما دون 88,000 دولار، في سيناريو يتكرر منذ أسابيع.

وبحسب البيانات، تم رفض السعر عند هذه المقاومة ست مرات على الأقل منذ 16 ديسمبر.

وخلال الأيام الماضية، تحرك سعر البيتكوين عرضيا بين 87,000 و88,000 دولار قبل أن يسجل اليوم قمة أسبوعية قرب 90,400 دولار، لكنه عاد للتراجع سريعا.

تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين نحو 1.750 تريليون دولار، بينما تتجاوز هيمنة العملة على السوق 57% وفقا لـ “CoinGecko”.

العملات البديلة تحركت في الاتجاه نفسه؛ إذ اخترق سعر الإيثيريوم مستوى 3000 دولار لفترة قصيرة واقتربت من 3,050 دولار قبل أن تعود إلى نحو 2,930 دولار.

وتراجع سعر عملة بينانس BNB إلى 856 دولار، بينما هبط XRP دون مستوى الدعم 1.90 دولار.

وعلى أساس يومي، سجلت SOL وZEC وDOGE مكاسب طفيفة، في حين كانت BCH الأكثر تراجعا بين العملات الكبرى، وارتفعت CC بنحو 4% إلى قرابة 0.125 دولار.

وشهدت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية تذبذب سريع بلغ نحو 70 مليار دولار خلال ساعات، قبل أن تستقر مجددا قرب 3.050 تريليون دولار.

