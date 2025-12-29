بطولة إنكلترا: أموريم يرى أن الرضوخ لضغط الإعلام كان سيعني "النهاية" له

الرياص - اسماء السيد - لندن : بعد تخليه عن خطة اللعب بثلاثة مدافعين وأجنحة لأول مرة، رأى البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أن الرضوخ لضغط الإعلام كان سيعني "النهاية" بالنسبة له، عشية مواجهة ولفرهامبتون في المرحلة 19 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وتخلى أموريم عن الرسم المعتاد في الفوز على نيوكاسل يونايتد 1 0 الجمعة، معتمدا على خط دفاع رباعي ولاعبي ارتكاز في الوسط.

المدرب البرتغالي الذي قال يوما إن "حتى البابا لا يمكنه إجباري على تغيير نظامي"، أوضح أنه لم يكن عنيدا كما بدا في السابق.

قال في مؤتمر صحافي الإثنين "عندما جئت الموسم الماضي، أدركت أنني ربما لا أملك اللاعبين القادرين على تطبيق هذا النظام بشكل جيد، لكن كان ذلك بداية عملية بناء هوية. اليوم الوضع مختلف، ليس لدينا الكثير من اللاعبين، وعلينا التكيف حتى يفهموا سبب التغيير".

وأضاف المدرب البالغ 40 عاما الذي سبق أن قاد سبورتينغ "عندما تتحدثون (الإعلام) عن تغيير النظام طوال الوقت، لا يمكنني التغيير لأن اللاعبين سيعتقدون أنني أفعل ذلك بسببكم، وأعتقد أن هذه هي النهاية بالنسبة للمدرب".

وتابع "عندما نلعب جيدا بنظامنا، حينها يكون الوقت مناسبا للتغيير. سنصبح فريقا أفضل لأنه عندما يعود جميع اللاعبين، لن نلعب بثلاثة مدافعين طوال الوقت".

وكان يونايتد حقق انتصارين فقط في آخر ثماني مباريات قبل الفوز على نيوكاسل، وسيخوض لقاء ولفرهامبتون وهو يفتقد سبعة لاعبين أساسيين، في وقت لم يحقق منافسه أي فوز بعد 18 مرحلة في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وسيغيب قائد الفريق، البرتغالي برونو فرنانديش عن المباراة رغم إبلاغه مدربه برغبته في العودة بعد إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال الخسارة أمام أستون فيلا في 21 كانون الأول/ديسمبر.

وقال أموريم "برونو يقول إنه بحاجة للتدريب، لكن لا توجد أي فرصة لمشاركته أمام ولفرهامبتون. لا توجد فرصة. يمكنكم كتابة ذلك".