الكرملين يضع شرطا لتحقيق السلام في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه يتعين على أوكرانيا سحب قواتها إقليم دونباس إذا كانت تريد سلاما، وأضاف أنه إذا لم تتوصل ​كييف إلى اتفاق فإنها ستخسر المزيد من ‌الأراضي.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي ​دونالد ترامب اتصالا، أمس الأحد، قبيل ⁠اجتماع ترامب ‌في ميامي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن من المقرر إجراء مكالمة أخرى بين الرئيسين ⁠الروسي والأميركي قريبا جدا.

ورفض بيسكوف التعليق على ⁠فكرة إنشاء منطقة اقتصادية حرة في دونباس، ​وقال إن الكرملين يرى أن ذلك غير ملائم.

وعندما سُئل عن تصريحات يوري أوشاكوف المساعد بالكرملين بشأن القرار الذي يتعين على كييف اتخاذه بشأن دونباس، قال بيسكوف إن ​على أوكرانيا الانسحاب من الإقليم.

وقال بيسكوف إنه ‍لم يتم التطرق لإمكانية إجراء أي اتصال بين بوتين وزيلينسكي.

وأعاد بيسكوف تكرار تصريحات ترامب التي قال فيها إن أوكرانيا قد تخسر المزيد من الأراضي لصالح روسيا خلال الأشهر ‌المقبلة ما لم تبرم كييف اتفاقا ينهي الأزمة.