رئيس الوزراء يهنئ المنتخب الوطني بفوزه على غينيا الاستوائية في بطولة الأمم الإفريقية

يتقدم رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بالتهاني الخالصة إلى لاعبي المنتخب الوطني بعد فوزهم على منتخب غينيا الاستوائية بهدف في ثاني مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وبعث رئيس الوزراء ببرقية تهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري عبر وكيل وزارة الشباب والرياضة لما بذلوه من جهد ساهم في إدخال الفرحة في نفوس الشعب السوداني في ظل ظروف معقدة من تاريخ السودان.

كما حث رئيس الوزراء اللاعبين جميعا على مواصلة العطاء داخل المستطيل الأخضر للذهاب بعيدا باسم السودان في هذه البطولة القارية المهمة.

ووعد رئيس الوزراء كامل إدريس بدعم مقدر للمنتخب واللاعبين في حال الفوز بالكأس، متمنيا لهم النصر في المباراة القادمة .

سونا

