هل سعر البيتكوين في خطر؟ كسر متوسط 100 أسبوع قد يفتح موجة هبوط جديدة

يتداول سعر البيتكوين قرب مستوى فني طويل الأجل مع اقتراب نهاية العام، ما يثير تساؤلات حول احتمالية حدوث تصحيح أعمق إذا كسر الدعم الحالي.

ورغم تسجيل تعاف طفيف في بداية الأسبوع، لا يزال السعر قريبا من منطقة ارتبطت تاريخيا بانطلاق موجات هبوط كبيرة في دورات سابقة.

في وقت النشر، يتداول سعر البيتكوين عند نحو 87,200 دولار مع حجم تداول يومي يقارب 35 مليار دولار.

وانخفضت العملة بنسبة 1% خلال 24 ساعة وبنحو 4% على أساس أسبوعي.

وكانت قد سجلت العملة قاع قريب عند 80,500 دولار في 21 نوفمبر، ومنذ ذلك الحين تتحرك ضمن نطاق 84,000 – 90,000 دولار لأكثر من شهر.

فنيا، يختبر سعر البيتكوين BTC الآن المتوسط المتحرك البسيط لـ100 أسبوع (100-Week SMA)، وهو مستوى يُنظر إليه كمؤشر محوري شهدت معه بيتكوين بداية تصحيحات كبرى خلال العقد الماضي.

ذكر محلل “Chain Mind” أن كسر هذا المتوسط في السابق أدى إلى تراجع تراوح بين 35% و55%، وكان المثال الأبرز في 2022 عندما هبطت البيتكوين بأكثر من 57% بعد إغلاقها أسفل المستوى نفسه.

ويُظهر السجل التاريخي أن هذا المتوسط شكّل أرضية في فترات الأسواق الهابطة، لكن كسره عادة ما يزيد الضغوط.

ووفقا للبيانات، فإن التراجع الحالي يعكس بالفعل هبوط بنحو 31% من القمة الأخيرة قرب 126,000 دولار.

وإذا تأكد الإغلاق دون متوسط 100 أسبوع، فقد يعيد ذلك سيناريوهات سابقة ويفتح المجال للهبوط باتجاه نطاق 35,000 – 50,000 دولار.

في الوقت ذاته، يتجه ميل المتوسط إلى الاستواء، ما قد يشير إلى تباطؤ الزخم طويل الأجل.

يترقب المتداولون الإغلاق الأسبوعي لمعرفة ما إذا كان السعر سيحافظ على هذا الدعم أم يكمل الهبوط.

وعلى الأطر الزمنية الأقصر، يحاول سعر البيتكوين استعادة المتوسط المتحرك لـ20 يوم بعد البقاء دونه لـ 78 يوم، وهو مستوى يُعد مهما لتأكيد أي انعكاس في الاتجاه.

أشار “Michaël van de Poppe” إلى أن العودة فوق هذا المتوسط قد تغيّر الصورة قصيرة الأجل، لكنه حذّر من أن الاختراقات السابقة لم تكن مؤكدة واستُخدمت ضمن موجات تصحيحية.

جدير بالذكر أن سعر البيتكوين افتتح عام 2025 عند 93,400 دولار، وهو الآن منخفض بنحو 5% منذ بداية العام.

ومع تبقي ثلاثة أيام على إغلاق الشمعة السنوية، أشار “لارك ديفيس” إلى أن البيتكوين لم تغلق تاريخيا سنة ما بعد الانقسام (Halving) باللون الأحمر، ما يجعل إغلاق نهاية العام محل متابعة واسعة.

