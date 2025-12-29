انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث مع زيدان التوقيتات الدستورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي التقى، اليوم الاثنين رئيسَ مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".وأضاف انه "جرى التأكيد على أهمية دعوة مجلس القضاء للالتزام بالتوقيتات الدستورية المحددة، وبارك نجاح المؤسسة القضائية في أداء دورها الضامن لمسار العملية السياسية والدستورية بما يسهم في انتظام عمل المؤسسة التشريعية وترسيخ الاستقرار في البلاد".