انت الان تتابع خبر انتهاء عملية التصويت لانتخاب النائب الاول لرئيس البرلمان.. وانطلاق عملية العد والفرز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية، انه "انتهت عملية التصويت لانتخاب النائب الاول لرئيس البرلمان".

وأشار البيان إلى "بدء عملية العدّ والفرز لانتخاب النائب الاول لرئيس مجلس النواب".



وكانت قد أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أسماء المرشحين لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس.

وقالت الدائرة في بيان، ان "رئيس السن النائب عامر الفايز أغلق باب الترشيح لانتخاب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، وهما: النائب عدنان فيحان، والنائب محسن المندلاوي".

يذكر أن مجلس النواب، انتخب قبل قليل، هيبت الحلبوسي رئيساً للمجلس بدورته السادسة، بحصوله على 208 أصوات.

