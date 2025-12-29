شكرا لقرائتكم خبر عن معادن توقع اتفاقية مشروع مشترك مع هانكوك لتعجيل جهود الاستكشاف بالسعودية والان مع بالتفاصيل

•الأسواق في انتظار محضر الاحتياطي الفيدرالي



فقدت أسعار الفضة أكثر من 6% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجلت في وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية مستوى تاريخي جديد بعد تجاوز حاجز 80 دولارًا للأونصة لأول مرة على الإطلاق.



بخلاف البيع لحجز الأرباح ،تتراجع أسعار الفضة تحت ضغط تعافي مستويات العملة الأمريكية في سوق الصرف الأجنبي ،بالإضافة إلى تباطؤ عمليات شراء المعادن كملذات آمنة وسط تطورات إيجابية حول محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.



نظرة سعرية

•أسعار الفضة اليوم:انخفضت أسعار معدن الفضة بنسبة 6.4% إلى (74.28$ ) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (79.33$)، وسجلت أعلى مستوي عند (83.97$) كأعلى مستوى على الإطلاق.



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الفضة ارتفاع بنسبة 10.5%،في خامس مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 17 سبتمبر 2008 ، بفضل الطلب القياسي على المعدن الأبيض.



•وحققت الفضة الأسبوع المنصرم ارتفاع بأكثر من 18% ،في خامس مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي على الإطلاق.



•وتعاذ تلك المكاسب الضخم إلى تصنيف الفضة كمعدن أمريكي حيوي، ومحدودية الإمدادات العالمية، وانخفاض المخزونات وسط تزايد الطلب الصناعي والاستثماري.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1%،ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، ليواصل التعافي من المستويات الأدنى في شهرين ونصف ،عاكسًا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،يأتي تعافي مستويات الدولار الأمريكي قبل انتهاء تعاملات العام الجاري مع نشاط تسوية مراكز بيعية ،حيث تقترب العملة الأمريكية من تسجيل أكبر خسارة سنوية منذ عام 2017.



تطورات إيجابية

في أعقاب اللقاء الأخير بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والرئيس الأوكراني " فولوديمير زيلينسكي" تصاعدت التوقعات بإمكانية إحراز تقدم ملموس في مسار إنهاء الحرب الأوكرانية.



وأكد ترامب، في تصريحات أعقبت الاجتماع في فلوريدا ، أن الطرفين الروسي و الأوكراني «يرغبان في التوصل إلى اتفاق»، مشيرًا إلى أن المحادثات دخلت مرحلة متقدمة وحساسة.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 82% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 18%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.



•يصدر غداً الثلاثاء محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي ،والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية في 2026.



توقعات حول أداء الفضة

قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": أن خفض أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار الطلب الصناعي القوي مقترنًا بنقص الإمدادات، قد يهيئ الفضة للانطلاق نحو مستوى 100 دولار للأونصة خلال عام 2026.



نظرة فنية

