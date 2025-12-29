انت الان تتابع خبر في اول موقف سياسي.. طالباني يوجه رسالة الحلبوسي فور انتخابه رئيسا للبرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال طالباني في رسالة للحلبوسي وتلقتها الخليج 365، "بمناسبة انتخابكم ونيلكم ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، أتقدم اليكم بأزكى التهاني القلبية، آملا لكم النجاح والتوفيق في هذه المهمة المصيرية والوطنية، وأن تتمكنوا مع أعضاء البرلمان الجدد من خدمة شعبنا وبلدنا بصورة أفضل".

وأضاف "ننتظر منكم العمل كفريق واحد من أجل تعزيز العلاقة بين السلطات القضائية، التشريعية والتنفيذية، وتوحيد الجهود في سبيل حل المشاكل بين اقليم كردستان وبغداد تحت سقف الدستور والشراكة وحماية مصالحنا العليا"، موضحا "أننا بالعمل والتفاهم المشترك فيما بيننا نستطيع صون الاستقرار في بلدنا وتحقيق تطلعات مواطنينا".

