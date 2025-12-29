سعر XRP يتحرك مجددا قبل 2026 وسط ترقّب لمستويات المقاومة

قبل يومين فقط من نهاية 2025، شهدت عملة الريبل XRP نشاط ملحوظ مع ارتفاع حجم التداول وعودة السعر للصعود.

وفقا لبيانات “CoinMarketCap”، ارتفع حجم تداول XRP بنسبة 65.4% خلال آخر 24 ساعة ليصل إلى نحو 1.76 مليار دولار، في أول زيادة واضحة منذ أيام بعد تراجع النشاط بسبب العطلة.

في وقت النشر، صعدت العملة الرقمية الريبل بنسبة 1.2% إلى 1.87 دولار، مواصلة تعافيها منذ 26 ديسمبر.

وجاء هذا الارتداد بعد تراجع استمر خمسة أيام بين 21 و25 ديسمبر، حيث اتجهت شهية المخاطرة للانخفاض قبل العطلة.

وبدأ السعر بالتحسن في 26 ديسمبر من مستوى قرب 1.82 دولار، لكنه لا يزال يتحرك ضمن نطاق محدود حتى الآن.

وتزامن ذلك مع صعود أوسع في سوق العملات الرقمية خلال جلسات آسيا، ما يعزز احتمالات حدوث اختراق سعري بعد غياب ما يُعرف بـ“Santa Rally” في الكريبتو، رغم وصول الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية.

ولا تزال العملات الرقمية عموما تتأثر بموجة بيع ممتدة منذ أكتوبر، شهدت تصفية مراكز رافعة مالية تُقدّر بنحو 19 مليار دولار.

خلال الفترة المقبلة، سيراقب المتداولون ما إذا كانت محاولات التعافي الحالية ستتحول إلى اتجاه صاعد مستدام.

وتُعد مستويات المقاومة الأقرب لـXRP عند 2.06 دولار ثم 2.57 دولار، بينما يقع الدعم الرئيسي قرب 1.70 دولار.

ومع ذلك، تبقى الصورة مختلطة؛ إذ لا تزال XRP منخفضة بنحو 12.91% خلال ديسمبر، وبنحو 14% على أساس سنوي.

ومع دخول 2026، سيظل مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي عامل رئيسي في تحديد اتجاه السوق، بما في ذلك أداء XRP وباقي العملات الرقمية.

اقرأ أيضا:

هيئة SEC تكشف احتيال كريبتو بـ 14 مليون دولار عبر واتساب ونصائح AI المزيفة

الصين تطلق خطة جديدة لإدارة اليوان الرقمي بداية من 2026: التفاصيل

