تكنولوجيا: آيسر توسّع سلسلة أجهزة Nitro للألعاب في الشرق الأوسط بإطلاق طرازات Nitro Lite وNitro V 16 Slim الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل شركة آيسر (Acer) تعزيز حضورها في سوق أجهزة الألعاب بالشرق الأوسط، مع طرح جهازي Nitro Lite وNitro V 16 Slim الجديدين في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

تم تصميم الطرازين لتلبية احتياجات اللاعبين والمبدعين الباحثين عن أداء قوي ضمن تصميم أنيق وخفيف، حيث تجمع الأجهزة الجديدة بين المرونة اليومية وقوة الأداء في الألعاب، لتقدّم تجربة استخدام سلسة، ومرئيات غامرة، ومزايا عصرية بأسعار تنافسية.

سواء لخوض غمار الألعاب الإلكترونية (Esports)، أو تنفيذ المهام الإبداعية المتقدمة، أو إدارة الأعمال اليومية، تتيح سلسلة Nitro الجديدة من آيسر خيارات متعددة تلائم مختلف الميزانيات واحتياجات الأداء.

أداء قوي في تصميم خفيف: Nitro Lite

يجمع جهاز Acer Nitro Lite بين الأداء الجاهز للألعاب والتصميم العصري الخفيف، ليكون الخيار المثالي للطلاب والمحترفين الشباب واللاعبين الذين يبحثون عن القوة دون التضحية بسهولة الحمل.

يعمل الجهاز بمعالجات تصل إلى Intel® Core™ i7، ويُتاح ببطاقتي رسوميات NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 (6GB) أو RTX™ 3050 (6GB)، ما يوفّر أداءً سلسًا وسرعة في المعالجة وتجربة ألعاب حديثة دون انقطاع.

كما يأتي الجهاز بشاشة FHD مقاس 16 بوصة توفّر دقة عالية ومساحة مشاهدة واسعة، بينما يضمن التصميم النحيف سهولة التنقل بين الدراسة والعمل والألعاب.

يمثل Nitro Lite توازناً مثالياً بين الأداء وقابلية التنقل والسعر، مما يجعله خيارًا مرنًا يناسب اللاعبين الباحثين عن القيمة والجودة في آنٍ واحد.

قوة متقدّمة في تصميم أنيق: Nitro V 16 Slim

أما جهاز Nitro V 16 Slim فقد صُمّم للمستخدمين الذين يتطلعون إلى أداء أعلى مع الحفاظ على مظهر أنيق ونحيف.

يقدّم هذا الطراز تجربة تعدد مهام انسيابية، وألعاب دون تأخير أو بطء، وقوة معالجة تدعم تطبيقات التصميم والإنتاج الإبداعي عالية المتطلبات.

يأتي الجهاز مزودًا ببطاقات NVIDIA® GeForce RTX5060™ أو RTX5070™ ، ليمنح المستخدمين أداءً محسنًا بالذكاء الاصطناعي، وتقنية تتبع الأشعة (Ray Tracing) المتطورة، وتجربة بصرية أكثر سلاسة في الألعاب الحديثة.

وتضمن الشاشة مقاس 16 بوصة تجربة مشاهدة غامرة، فيما يحافظ نظام التبريد المحسَّن على ثبات الأداء خلال جلسات اللعب الطويلة.

يُعد Nitro V 16 Slim خيارًا مثاليًا للاعبين الذين يبحثون عن جهاز مستقبلي قوي يتنقّل بسهولة بين متطلبات العمل والترفيه.

مصمم لمجتمع Nitro

تعكس التشكيلة الموسّعة من أجهزة Nitro التزام آيسر بتوفير حلول ألعاب ميسّرة تجمع بين الأداء والتصميم والقيمة.

ومن الأجهزة الخفيفة اليومية إلى الطرازات المتطورة فائقة النحافة، تواصل Nitro تمكين جيل جديد من اللاعبين في المنطقة من خوض تجارب ألعاب متميزة ومتكاملة.

الأسعار والتوافر (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)

الإمارات العربية المتحدة:

Nitro Lite المزود ببطاقة RTX 3050 (6GB) متوفر بسعر 3,299 درهمًا إماراتيًا.

Nitro Lite المزود ببطاقة RTX 4050 (6GB) متوفر بسعر 3,699 درهمًا إماراتيًا.

Nitro V 16 Slim المزود ببطاقة RTX 5060 متوفر بسعر 5,899 درهمًا إماراتيًا.

Nitro V 16 Slim المزود ببطاقة RTX 5070 متوفر بسعر 6,999 درهمًا إماراتيًا.

المملكة العربية السعودية: