الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 11:16 مساءً - استخراج الهوية الوطنية.. تأكد أن الصورة الشخصية بالمواصفات المطلوبة

تعد الهوية الوطنية من أهم الوثائق الرسمية في المملكة العربية السعودية، فهي تُثبت هوية الشخص وجنسه وعمره وجنسيته ومكان إقامته، ولذلك، فإن استخراجها أمر ضروري لكل مواطن سعودي بلغ سن 15 عامًا فما فوق، وسنتعرف في مقالنا التالي على أهم الشروط والخطوات لاستخراج الهوية الوطنية.. تأكد أن الصورة الشخصية بالمواصفات المطلوبة.

ينبغي عليك اتباع الشروط والخطوات والرسوم المقررة لاستخراج الهوية الوطنية حتى تتمكن من إتمام العملية بسهولة.

وسنتعرف فيما يلي على بعض الشروط التي يجب توافرها لاستخراج الهوية الوطنية بجانب مواصفات الصورة الشخصية:

أن يكون الشخص سعودي الجنسية.

أن يبلغ الشخص سن 15 عامًا فما فوق.

تقييد الشخص مسبقاً في سجلات الأحوال المدنية.

ألا يكون محكوم عليه بعقوبة جنائية.

خطوات استخراج الهوية الوطنية

يتم استخراج الهوية الوطنية من خلال فروع الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي الخطوات التفصيلية لاستخراجها:

حجز موعد إلكتروني من خلال منصة أبشر من هنا . التوجه إلى فرع الأحوال المدنية في الموعد المحدد. تقديم الأوراق المطلوبة، وهي كالتالي: صورة من بطاقة العائلة.

صورة من شهادة الميلاد.

عدد 4 صور شخصية حديثة مطابقة للاشتراطات.

دفع الرسوم المقررة. استلام الهوية الوطنية الجديدة بعد مدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام.

الرسوم المقررة لاستخراج الهوية الوطنية

تبلغ الرسوم المقررة لاستخراج الهوية الوطنية 100 ريال سعودي، بينما تبلغ رسوم استخراج الهوية الوطنية بدل فاقد أو تالف 50 ريال سعودي.

مواصفات الصورة الشخصية

يجب أن تتوافق الصورة الشخصية مع المواصفات التالية:

أن تكون الصورة حديثة وواضحة.

أن تكون الصورة بالحجم القياسي 4×6 سم.

ينبغي تقديم الصورة ملونة.

خلو الصورة من أي عيوب أو تشوه.

أن تكون الصورة مأخوذة من الأمام والرأس مكشوف.

خلو الصورة من النظارات أو المجوهرات.

أن تكون الخلفية بيضاء.

ي جب أن يكون الشعر مرتبًا ولا يغطى الوجه.

يجب تجنب استخدام المكياج الثقيل عند التقاط الصورة.

يجب ارتداء الزي الوطني السعودي للرجال.

يجب أن تكون الصورة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى.

في حال رفض طلب استخراج الهوية الوطنية بسبب عدم مطابقة الصورة الشخصية للمواصفات المطلوبة، يمكنك إعادة تقديم الطلب بعد إصلاح الصورة.

إرشادات هامة لاستخراج الهوية الوطنية بسهولة

تعد الهوية الوطنية من أهم الوثائق الرسمية التي يجب أن يمتلكها كل مواطن سعودي.

حيث تُستخدم في العديد من الإجراءات الحكومية والتجارية، مثل السفر، والدراسة، والزواج، وغيرها.

وفيما يلي بعض الإرشادات التي تساعدك على استخراج الهوية الوطنية بسهولة: