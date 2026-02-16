الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 11:16 مساءً - يتساءل العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية الأسئلة الخاصة بمنصة أبشر مثل هل يمكن الدخول على ابشر من خارج المملكة؟ حيث يرغب العديد من الأفراد السعوديون المقيمين في دول الخليج العربي وخارج المملكة العربية السعودية في التعرف على كيفية استخدام خدمات أبشر دون الحاجة لوجود الشخص داخل حدود المملكة العربية السعودية، لذلك يهتم جريدة لحظات نيوز بالإجابة عن كيفية الدخول على أبشر من خارج المملكة العربية السعودية.

هل يمكن الدخول على ابشر من خارج المملكة؟

صرحت وزارة الداخلية والأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية من خلال بيان رسمي صادر عنها بأنه يتمكن الأفراد من تفعيل حسابهم الشخصي في حالة إقامتهم خارج حدود المملكة العربية السعودية بكل سهولة، حيث يتم ذلك من خلال الدخول بالحساب البنكي، بشرط أن يكون هذا الشخص ممتلك لحساب بنكي في إحدى البنوك السعودية من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، أو عن طريق استخدام خدمة التجوال.

تفعيل حساب أبشر من خارج المملكة

يتمكن المواطنين السعوديين المقيمين خارج المملكة العربية السعودية بغرض العمل أو أي غرض آخر من تسجيل الدخول وتفعيل الحساب، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بتعبئة النموذج الإلكتروني لتتمكن من استخدام منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية. تتمثل الخطوة الثانية في التوجه إلى أقرب جهة حكومية تمثل المملكة العربية السعودية في هذه الدولة. قم بتقديم الهوية الخاصة بك والتأكد من مطابقة البيانات. سيتم إرسال النموذج الإلكتروني الذي قمت بتعبئته إلى المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية. ستقوم الهيئة العامة للجوازات بمراجعة الحساب الخاص بك والمطلوب تفعيله. بعد ذلك ستتمكن من استخدام جميع خدمات منصة أبشر من خارج المملكة العربية السعودية.

الدخول على أبشر بالشريحة من خارج المملكة

لقد أوضحت وزارة الداخلية والأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية أن الأفراد السعوديون المقيمون خارج حدود المملكة العربية السعودية، بإمكانهم الدخول عبر أبشر والاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها النظام، سواء من خلال التطبيق أو من خلال المنصة الرسمية.

وأضافت الوزارة أن إمكانية الدخول على منصة أبشر من خارج المملكة العربية السعودية بكل سهولة، تتمثل في استخدام شريحة من إحدي مزودي الاتصالات بالمملكة العربية السعودية، أو باستخدام خدمة التجوال من الشريحة السعودية، حيث تعتبر خدمة الشريحة هي الطريقة الأشهر والأفضل للتمكن من الدخول على المنصة وتفعيل كافة الخدمات.

من الجدير بالذكر أن منصة أبشر الرقمية هي إحدى الأنظمة الإلكترونية المقدمة من وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، والتي تمكن المواطنين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية من تفعيل كافة الخدمات المتاحة على المنصة، حيث تقدم المنصة أكثر من 200 خدمة متاحة على مدار اليوم.