التسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة 1447 برقم الهوية في المملكة العربية السعودية

في الفترة الأخيرة الماضية أعلنت قوات الأمن الخاصة عن وجود عدد من فرص العمل داخل القطاع العسكري وبالتحديد في رتبة جندي، والذي يناسب المؤهل الذي حصل عليه مقدم الطلب للوظيفة، وبعد ذلك يتم القيام بتحديد القسم الخاص الذي يناسب المتقدم للوظيفة، وجاء ذلك عقب ازدياد التساؤلات بين المواطنين السعوديين المنتظرين إعلان القطاع العسكري عن تحتياجه لموظفين لعدة وظائف تناسب مؤهلاتهم كما أعلنت قوات الأمن الخاصة في المملكة العربية السعودية، عن المواعيد الخاصة بالتقديم لتلك الوظائف، علاوة على ذلك فقد قامت بوضع عدة شروط للمتقدمين للوظائف، وذلك نظرًا لتعيينهم في قطاع حساس بالدولة وهو القطاع العسكري، فمن الضروري أن يتم اختيار الموظفين كما يجب أن يكون، لذا فقد حرص موقعنا كل الحرص على تقديم كافة التفاصيل والمعلومات لكل من يريد التقديم على تلك الوظيفة.

وفي هذه الفقرة سنتناول معكم الخطوات والتفاصيل المتعلقة بعملية التسجيل في الوظائف التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل قوات الأمن الخاصة في القطاع العسكري، والتي ستتم من خلال المنصة الأشهر بالمملكة لتوفير الخدمات الإلكترونية منصة أبشر حيث قامت الجهة المعلنة عن الوظائف المتاحة بتوفير طلبات التسجيل ومواعيدها وتفاصيلها عبر منصة أبشر لسهولة التواصل مع المتقدمين للوظائف:

يوم السبت 22 من شهر ربيع الآخر 1447، والموافق 27 من شهر نوفمبر لعام 2026، وبالتحديد في الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم، سيتم البدء في تسجيل وظائف قوات الأمن الخاصة وذلك عن طريق منصة أبشر.

ويظل التقديم متاحا حتى يوم 27 ربيع الآخر لعام 1447، والموافق يوم 2 من شهر ديسمبر لسنة 2026.

وبعد أن تناولنا المواعيد الخاصة ببدء التسجيل في الوظائف وكذلك مواعيد الانتهاء من التسجيل وسوف نتناول معكم تفاصيل الرابط الخاص بتقديم تلك الوظائف:

قامت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي التابعة للوكالة الخاصة بوزارة الداخلية بالإعلان بشكل رسمي عن توفر فرص عمل في القطاع العسكري.

حيث جاء ذلك عقب إعلان قوات الأمن الخاصة عن وجود عدد من الوظائف المتاحة لديها، ويتم تحديد الوظيفة المناسبة لكل متقدم بناء على المؤهل الذي حصل عليه، وفي كل الأحوال يتم تعيينه في رتبة جندي.

كما صرحت قوات الأمن الخاصة بضرورة حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو شهادة الثانوية الصناعية أو ما يعادلها.

وكل ذلك بالإضافة إلى الحاصلين على الكفاءات المتوسطة، كما أعلنت عن أن من يريد التقدم إلى وظيفة من الوظائف المتاحة في القطاع العسكري فيقوم بالدخول على الرابط التالي: https://jobs.sa/

الشروط الخاصة بالوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل قوات الأمن الخاصة

بعد أن تحدثنا عن الموعد الخاص ببدء التسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أننا تحدثنا في الفقرة السابقة عن الرابط الوحيد والخاص ىبالتقديم في تلك الوظائف، سنتحدث الآن في هذه الفقرة عن الشروط التي وضعتها الجهة المعلنة عن الوظائف المتاحة وهي قوات الأمن الخاصة لذلك ننصح كل المتقدمين لتلك الوظائف بضرورة الاطلاع أولًا على تلك الشروط ومن ثم البدء في تنفيذها، إذا كانت الشروط متوافرة ومتطابقة:

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة حامل للجنسية السعودية، كما أن هناك استثناء لمن نشأ خارج حدود المملكة العربية السعودية بسبب خدمتهم للدولة في الخارج.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و 30 عامًا.

أن يكون متميز بحسن السير والسلوك وذات أخلاق حميدة وصفات فاضلة، وألا يكون قد سبق الحكم له في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون قد تم طرده مسبقًا من أي هيئة تعليمية من الهيئات العسكرية أو الشرطية.

عدم وجود خبرة لديه في أي قطاع عسكري.

أن يكون المتقدم خالي من الأمراض النفسية تمامًا.

أن يكون المتقدم قد اجتاز الاختبارات الخاصة باللياقة وكذلك إجراءات القبول التي تحددها الهيئة.

وبذلك نكون انتهينا من مقال اليوم، حيث تحدثنا عن النقاط المتعلقة بالوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل قوات الأمن الخاصة في المملكة العربية السعودية، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه، وإلى اللقاء في موضوع آخر.