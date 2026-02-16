تكنولوجيا: إطلاق ماك بوك اقتصادي جديد الشهر المقبل بألوان متعددة وجاذبية أكبر للمستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتزايد منذ فترة الشائعات حول إطلاق ماك بوك اقتصادي، وقد كشف الصحفي مارك غورمان من بلومبرغ تفاصيل جديدة بشأن هذا الجهاز المرتقب. وتشير المعلومات إلى تزويد الحاسب المحمول بشريحة A18 Pro مع شاشة LCD.

ووفقًا للتقرير، تعتزم أبل الكشف عن الجهاز في شهر مارس بسعر يقل عن 1000 دولار. ورغم توجهه للفئة منخفضة التكلفة، لا يُتوقع أن تتنازل الشركة عن جودة التصنيع.

ويحمل الجهاز الاسم الرمزي J700، كما سيأتي بهيكل مصنوع من الألومنيوم عبر عملية تصنيع جديدة للهيكل الخارجي، يُقال إنها أسرع وأكثر كفاءة من حيث التكلفة.

ومن ناحية أخرى، تخطط أبل لطرح الحاسب بعدة ألوان لتعزيز جاذبيته لدى المستخدمين. وقد اختبرت الشركة ألوانًا تشمل الأزرق، والفضي، والرمادي الداكن، والأخضر الفاتح، والوردي، والأصفر الفاتح، إلا أنه من المرجح اعتماد عدد محدود منها عند الإطلاق الرسمي.

وفي السياق ذاته، تستعد أبل لإطلاق طرازات أخرى من ماك بوك خلال العام الجاري، من بينها نسخ محدثة من MacBook Pro، إضافة إلى MacBook Air مزود بشاشة OLED.

المصدر