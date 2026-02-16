تناول البيض كاملاً يحمي الجسم من المخاطر الصحية ويعزز العناصر الغذائية

حذر خبراء التغذية من تناول بياض البيض دون الصفار، مشيرين إلى أن هذا السلوك قد يسبب مشاكل صحية متعددة تشمل الالتهابات المزمنة ونقص العناصر الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى خطر التسمم الغذائي. وأكدت الدراسات الحديثة أن تناول البيضة كاملة يوفر توازنًا غذائيًا ضروريًا لدعم صحة الجسم وتعزيز وظائفه الحيوية.

وأوضح الخبراء أن صفار البيض ليس مجرد مُحسّن للنكهة، بل يحمل الفيتامينات والدهون الصحية والبروتين الكامل، وهي عناصر أساسية يحتاجها الجسم. على الرغم من السمعة السلبية التي اكتسبها صفار البيض سابقًا بسبب محتواه من الكوليسترول، أظهرت الأبحاث أن الكوليسترول الغذائي لا يؤثر بشكل كبير على مستويات الكوليسترول في الدم، بينما يؤدي تناول البياض وحده إلى التهابات محتملة، ومتلازمة الأمعاء المتسربة، ونقص البيوتين، والتهاب المفاصل، فضلاً عن زيادة خطر التسمم بالسالمونيلا.

ويشير خبراء التغذية إلى أن البيضة الواحدة تحتوي على نحو 7 غرامات من البروتين، و5 غرامات من الدهون، إضافة إلى فيتامين أ، وفيتامين هـ، وأحماض أوميغا 3، وبيتا كاروتين، معظمه موجود في الصفار، مما يجعل تناول البيضة كاملة أمرًا ضروريًا للحفاظ على التوازن الغذائي وصحة الجسم العامة.

