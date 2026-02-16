الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 11:16 مساءً - طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين 1447 بالخطوات وما هي أسعار التذاكر

يُعد قطار الحرمين السريع من أحد أفضل وأشهر وسائل المواصلات المتاحة في المملكة وقد حاز إعجاب الكثير من زوار مكة المكرمة والمدينة المنورة، لذلك يبحث دائما زوار البيت الحرام في المملكة العربية السعودية عن رابط حجز تذاكر قطار الحرمين، وسوف نتعرف في هذا المقال على رابط الحجز الإلكتروني مع توضيح الخطوات الصحيحة للحجز، بالإضافة إلى أهم التعليمات المعلنة، وكذلك الفئات التي يشملها التخفيض.

رابط حجز تذاكر قطار الحرمين

من الممكن حجز تذاكر قطار الحرمين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالقطار، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولا ندخل مباشرةً إلى رابط القطار السريع sar.hhr.sa.

وبعد ذلك نحدد نوع التذكرة إما أن تكون ذهاب فقط أو ذهاب وعودة.

ومن ثم نحدد وجهة السفر، وبعدها نقوم بتحديد كل من تاريخ السفر، وعدد الأفراد، وبعد ذلك نضغط على بحث، ثم نُدخل رمز التحقق.

وبعدها نختار التذكرة بالميعاد والفئة المناسبة.

ثم نضغط على التالي.

وبعد ذلك نقوم بتحديد العربة والمقعد.

وبعدها نضغط على التالي، ثم ندخل كافة المعلومات المطلوبة، إلى جانب الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

ومن ثم نضغط على الدفع، لاستكمال الدفع الإلكتروني.

أسعار تذاكر قطار الحرمين

تختلف أسعار التذاكر على حسب الفئة التي يتم الحجز عليها فمثلا:

تبلغ قيمة التذكرة من محطة مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 150 ريال سعودي على الفئة الاقتصادية، بينما على درجة رجال الأعمال يبلغ قيمتها 315 ريال سعودي.

تبلغ قيمة التذكرة من محطة جدة إلى مكة المكرمة 40 ريال سعودي على الفئة الاقتصادية، بينما على درجة رجال الأعمال يبلغ قيمتها 70 ريال سعودي.

تبلغ قيمة التذكرة من محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى المدينة المنورة 100 ريال سعودي على الفئة الاقتصادية، بينما على درجة رجال الأعمال يبلغ قيمتها 215 ريال سعودي.

تبلغ قيمة التذكرة من محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى مكة 85 ريال سعودي على الفئة الاقتصادية، بينما على درجة رجال الأعمال يبلغ قيمتها 175 ريال سعودي.

تبلغ قيمة التذكرة من محطة جدة إلى المدينة المنورة 125 ريال سعودي على الفئة الاقتصادية، بينما على درجة رجال الأعمال يبلغ قيمتها 275 ريال سعودي.

تبلغ قيمة التذكرة من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى مكة المكرمة 60 ريال سعودي على الفئة الاقتصادية، بينما على درجة رجال الأعمال يبلغ قيمتها 95 ريال سعودي.

تبلغ قيمة التذكرة من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى المدينة المنورة 120 ريال سعودي على الفئة الاقتصادية، بينما على درجة رجال الأعمال يبلغ قيمتها 265 ريال سعودي.

الفئات المستحقة لتخفيض تذاكر قطار الحرمين

هناك بعض الفئات التي تستحق التخفيض وهم: