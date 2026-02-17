طريقة تحديث بياناتك عبر أبشر: خطوات سهلة لضمان دقة معلوماتك

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:03 صباحاً - منصة أبشر تعتبر واحدة من أهم المنصات التي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين ويمكنك من خلال منصة أبشر تحديث البيانات الخاصة بك سواء إضافة مولود جديد أو تغيير مجموعة من المعلومات الخاصة بأحد من أفراد الأسرة، لذلك سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من الخطوات تحديث البيانات من خلال ابشر.

طريقة تحديث بياناتك عبر أبشر

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل تحديث البيانات من خلال منصة أبشر الإلكترونية، سنوضح مجموعة من أهم تلك الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول على المواقع الإلكترونية الخاصة بمنصة ابشر.

سجل الدخول من خلال البيانات المطلوبة منك من الاسم وكلمة المرور.

الضغط على الخدمات الأحوال المدنية، ثم انقر على خدمات سجل الأسرة.

وسوف يتم ظهور شروط التحدي ثم التأكد من فهم الشروط، ثم الضغط على طلب جديد من اجل استعراض التفاصيل بطاقة سجل الأسرة.

وسوف يتم عرض العناوين المسجلة من خلال منصة ابشر، ثم اختر العنوان المناسب للتوصيل.

سدد رسوم التوصيل المطلوبة منك، كتابة جميع البيانات المطلوبة منك.

الضغط على تحديث.

شروط تحديث سجل الأسرة عبر منصة أبشر

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر بالمتقدم من أجل تحديث سجل الأسرة من خلال منصة أبشر الإلكترونية ومن أهم تلك الشروط ما يلي: