الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:03 صباحاً - شروط الحصول على تأشيرة عمل السعودية والخطوات 2026 ورسوم التأشيرة

العديد من الأشخاص يتساءلون عن شروط الحصول على تأشيرة عمل السعودية والخطوات ورسوم التأشيرة لذلك خلال المقال سوف نتناول كافة المعلومات حول هذا الأمر بشيء من التفصيل، فتابعوا معنا.

شروط الحصول على تأشيرة عمل السعودية والخطوات 2026

حتى يحصل الأجنبي على تأشيرة عمل في المملكة العربية السعودية يجب أن يتأكد من تطابق الشروط المطلوبة عليه، ونوضح لكم هذه الشروط في الآتي:

في حالة رغبة النساء العاملات في مجال التمريض أو في مجال الأعمال المنزلية أو في مجال الطيران فمن الشروط أن يكون سن المرأة أكبر من 22 عام.

بينما في حالة الرجال فمن الشروط أن يكون الرجل قد وصل إلى سن 21 عام.

في حالة رغبة السائق الخاص في الحصول على تأشيرة العمل فيجب أن يكون سن السائق 25 عام كحد أدنى.

في حالة الخياطة فيجب أن يكون سنه 30 عام كحد أدنى.

إذا رغب الأجنبي في التقدم للحصول على تأشيرة عمل في المملكة العربية السعودية، والعمل كجزار فمن الشروط أن يكون مسلم.

يجب على الأجنبي الراغب في الحصول على تأشيرة العمل أن يمتلك المؤهل المطلوب الخاص بالوظيفة التي يتقدم لها، بالإضافة إلى امتلاكه للخبرة المطلوبة لهذه الوظيفة التي يرغب في العمل بها.

شهادة حسن السيرة والسلوك أيضًا من الشروط المطلوبة.

يجب أن يخضع المتقدم للحصول على تأشيرة عمل المملكة العربية السعودية إلى الفحص الطبي على أن يكون ذلك من خلال مؤسسة تابعة لسفارة المملكة العربية السعودية.

طريقة الحصول على تأشيرة عمل بالمملكة العربية السعودية 1447

يتم تقديم طلب تأشيرة العمل في المملكة العربية السعودية من قبل الكفيل، ونوضح في الآتي الطريقة الصحيحة حتى يحصل الشخص على تأشيرة وإقامة بالمملكة العربية السعودية:

يقوم صاحب العمل بعملية التسجيل من خلال وزارة الداخلية السعودية.

ستقوم الوزارة بعرض ملف خاص بالهجرة، ويتضمن هذا الملف يضم بيانات عن كافة العاملين الأجانب لدى صاحب العمل.

يجب الآن على صاحب العمل أن يعمل على تقديم طلب حتى يحصل على تأشيرة عمل، ويقوم بتقديم هذا الطلب إلى وزارة العمل السعودية.

بعدما تقوم وزارة العمل بإعطاء الموافقة على طلب الكفيل، ستقوم وزارة العمل بإرسال إخطار إلى وزارة الخارجية، وفي فترة أسبوعين، سوف تقوم وزارة الخارجية بدورها بإصدار رقم خاص بتفويض التأشيرة.

الموظف في هذه الحالة يبدأ في تقديم طلب تأشيرة العمل إلى السفارة السعودية المسؤولة عن ذلك الأمر والمعنية، وأيضًا يرفق المستندات الأخرى المطلوبة.

في فترة أسبوعين إلى 3 أسابيع سوف تقوم السفارة بدورها بإصدار التأشيرة، وبعد إصدارها يتمكن الموظف من السفر إلى المملكة العربية السعودية.

يقوم الموظف بتقديم طلب حتى يحصل على إقامة، ويكون هذا عبر وزارة العمل.

سوف تقوم وزارة العمل بتحويل طلب الموظف المعتمد إلى وزارة الداخلية، وبعد ذللك سوف تقوم المديرية العامة لجوازات السفر بدورها وتقوم بإصدار الإقامة.

على كافة الموظفين في المملكة العربية السعودية أن يكونوا حاملين دائمًا للإقامة الخاصة بهم في كل وقت حتى يكون لديهم إثبات أنهم يعملون ومقيمون في السعودية بشكل قانوني.

في حالة رغبة الموظف حتى يسافر خارج المملكة العربية السعودية ويعود مرة أخرى في الفترة الخاصة بعمله في السعودية، ففي هذه الحالة يجب أن يقوم بتقديم طلب حتى يتمكن من الحصول على تصريح الخروج / العودة ويكون ذلك عبر وزارة الداخلية، وبشكل معتاد فإن هذا التصريح يتم إصداره في فترة أسبوع فقط.

رسوم الحصول على تأشيرة عمل السعودية

نعرض لكم في الآتي الرسوم الخاصة بتأشيرة العمل في المملكة العربية السعودية:

رسوم الحصول على الإقامة هي 650 ريال سعودي، وهذه التكلفة لفترة سنة واحدة فحسب.

بينما الرسوم الخاصة بالتأشيرة، فهي ما بين 2000 ريال سعودي و7000 ريال سعودي، ويتوقف مقدار تكاليف رسوم التأشيرة اعتمادًا على جنسية الموظف، وأيضًا نوع التأشيرة.

رسوم التأمين تبلغ 450 ريال سعودي تقريبًا.

وبشكل عام فإن الرسوم السابقة قد تتغير من حين إلى آخر، ويمكن التعرف على الرسوم الصحيحة في كل وقت من خلال التواصل مع السفارة السعودية أو عبر مكتب الخدمات اللوجستية المسؤول عن التأشيرات في البلد الخاصة بك.

وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال شروط الحصول على تأشيرة عمل السعودية والخطوات ورسوم التأشيرة ووضحنا لكم كافة التفاصيل حول هذه الأمور من طريقة الحصول عليها، والرسوم الخاصة بها، وأهم الشروط، ونرجو أن نكون قد أفدناكم.