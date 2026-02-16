الجوازات السعودية | كيفية الإبلاغ عن فقدان جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 11:16 مساءً - أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة الإبلاغ عن فقدان جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر الإلكترونية، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بدل فاقد من خلال خطوات بسيطة وسهلة، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنعرض الخطوات.

أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات الإبلاغ عن فقدان جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر، والخطوات موضحة من خلال ما يلي:

الدخول على منصة أبشر “من هنا“.

القيام بتسجيل الدخول، ثم اختيار “خدماتي”.

اختيار منها “الجوازات”، ثم “الإبلاغ عن فقدان الجواز السعودي”.

تحديد “بلاغ جديد”، وتحديد نوع البلاغ (تلف، سرقة، فقدان).

الإجابة عن الأسئلة الواردة.

تقديم الطلب.

خطوات إصدار بدل فاقد لجواز السفر

ذكرت المديرية العامة للجوازات خطوات إصدار بدل فاقد لجواز السفر، وهي كالتالي:

عمل بلاغ فقدان من خلال خدمة تواصل.

القيام بحجز موعد على خدمة تجديد جواز السفر.

ثم القيام بمراجعة قسم الفقدان.

للاطلاع خطوات الاستفادة من كافة خدمات منصة أبشر تابع موقع لحظات نيوز.