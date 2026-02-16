تكنولوجيا: سامسونج تجلب تقنية الشاشة ذات الخصوصية إلى MacBook من أبل بحلول 2029

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج للكشف عن سلسلة Galaxy S26 في 25 فبراير، ومن المتوقع أن تتصدر تقنية Privacy Display الجديدة المشهد خلال فعالية Galaxy Unpacked، لا سيما في هاتف Galaxy S26 Ultra.

وبحسب المسرب المعروف Ice Universe، لن تبقى هذه التقنية حصرية لهواتف سامسونج فقط، إذ قد تشق طريقها إلى أجهزة MacBook من أبل خلال السنوات المقبلة.

يشير التقرير إلى احتمال اعتماد أبل لهذه التقنية بحلول عام 2029، وهو ما قد يمثل إضافة مهمة لأجهزة الحاسب المحمولة، مع إمكانية توسع استخدامها لاحقًا من قبل علامات تجارية أخرى.

تهدف تقنية Privacy Display إلى حماية محتوى الشاشة من أعين المتطفلين عبر تقليل زوايا الرؤية بشكل انتقائي، بحيث يظل المحتوى ظاهرًا بوضوح أمام المستخدم فقط. كما سيتمكن المستخدم من تفعيل الميزة على أجزاء محددة من الشاشة أو إيقافها بالكامل حسب الحاجة.

وتوضح التسريبات أن التقنية ستظل حصرية لهاتف Galaxy S26 Ultra في البداية، نظرًا لاعتمادها على مكونات مادية مدمجة في الشاشة.

المصدر