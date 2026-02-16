الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 11:16 مساءً - كيف اسوي تصريح سفر لافراد الاسرة

تصريح السفر بالنسبة إلى أفراد الأسرة أمر يهم كل المقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية، لذا قامت الحكومة بتوضيح الخطوات الواجب اتباعها من خلال منصة أبشر الحكومية للتسهيل على جميع الوافدين وكذلك لتوضيح الشروط المطلوبة لإحضار أفراد الأسرة.

كيف اسوي تصريح سفر لافراد الاسرة

لاستخراج تصريح السفر لأجل أفراد الأسرة لابد من اتباع الخطوات التالية:

عليك تسجيل الدخول على منصة أبشر ووضع رقم الهوية أو الإقامة مع اسم المستخدم ورمز التحقق.

بعد ذلك عليك الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية وتختار منها أيقونة الجوازات ثم تصاريح السفر للتابعين.

وسوف تظهر لك رسالة بها خدمة إصدار تصاريح السفر للتابعين، وافق عليها ثم أختار إصدار تصريح سفر أو أختار أيقونة عرض وإلغاء تصريح السفر.

ثم ضع أسماء التابعين، وبعد ذلك قم بتحديد نوع التصريح الذي تريده ومعه مدته، ونضع البيانات المطلوبة مع الضغط على تأكيد التصريح ثم على ايقونة إنهاء.

كيف اسوي تصريح سفر لأفراد الاسرة من إدارة الجوازات

كيف اسوي تصريح سفر لافراد الاسرة

كما يمكنك عمل تصريح سفر من أجل أفراد الأسرة من خلال إدارة الجوازات:

عليك تقديم أصل الهوية الوطنية ومعها وجواز السفر للمصرحين لهم أو تقديم سجل الأسرة، مع ملء طلب إصدار تصاريح السفر.

ولابد أن يكون جواز السفر ساري المفعول مع صلاحية لا تقل عن نحو 3 أشهر في حال السفر لأي بلد عربي، ونحو 6 أشهر لأجل السفر إلى الدول الأخرى.

كذلك يحق للشخص الحاضن أو الحاضنة ولديه الجنسية السعودية إصدار جواز السفر أو التصريح بالسفر ويكون عمر الأولاد من 18 إلى 21 عاماً، مع موافقة الأبوين.

وفي حال وفاتهم من الممكن أن يقوم الأخوة ممن تجاوزوا 21 عاماً الحصول على تصريح سفر وذلك بموجب وجود صك حصر الورثة.

يستثنى من الحصول على التصريح المتزوجين، وكذلك المبتعثين في الخارج ولكن مع إحضار إثبات من قبل وزارة التعليم، بالإضافة إلى الموظفين في مهام رسمية.

كيف اطلع تصريح سفر بدون ولي أمر

ومن أجل استخراج تصريح سفر لأقل من 21 عليك باتباع التالي:

عليك الدخول إلى أبشر والضغط على أيقونة أبشر أفراد .

بعدها اضغط على أيقونة الجوازات، ثم على الخدمات الإلكترونية، وبعدها أضغط على أيقونة تصاريح السفر لأفراد الأسرة.

مع الاطلاع على كل الشروط ثم اضغط على تنفيذ الخدمة.

طلب تصريح سفر استثنائي

وفي حال كنت ترغب الحصول على تصريح سفر استثنائي من وزارة الداخلية في السعودية، عليك إتباع الخطوات التالية: