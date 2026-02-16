تكنولوجيا: تسريب يتوقع اعتماد آيفون على eSIM فقط في أوروبا خلال الفترة المقبلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبيع حاليًا أبل هواتف آيفون المعتمدة على eSIM فقط في 12 سوقًا، من بينها الولايات المتحدة واليابان والمكسيك والسعودية. وتشير شائعة جديدة إلى احتمال انضمام أوروبا إلى هذه القائمة مع إطلاق سلسلة آيفون 18.

يفيد تقرير حديث بأن تستعد أبل لاعتماد eSIM فقط في أوروبا بالتزامن مع طرح آيفون 18 Pro وآيفون 18 Pro Max خلال الخريف المقبل. ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن نسخ Pro في الموعد المعتاد خلال سبتمبر.

علاوة على ذلك، يرجّح التقرير أن تصل سعة بطارية آيفون 18 Pro Max إلى ما بين 5100 و5200 مللي أمبير/ساعة، وذلك نتيجة الاستغناء عن شريحة الاتصال الفعلية والاعتماد الكامل على eSIM، ما يتيح مساحة داخلية أكبر للمكونات.

في المقابل، يُتوقع أن تؤجل أبل إطلاق النسخة القياسية آيفون 18، إلى جانب خليفة آيفون Air، حتى مطلع عام 2027، ضمن خطة لإطلاق السلسلة على مرحلتين منفصلتين.

