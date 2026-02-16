كم سعر صكوك الراجحي الشريحة الأولى 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 11:16 مساءً - كم سعر صكوك الراجحي الشريحة الأولى؟ وما طريقة الاشتراك في صكوك الراجحي؟ فقد أعلن بنك الراجحي عن بدء الاكتتاب به في نشرة واضحة وصريحة لجميع الراغبين في الاشتراك به، وقد تبع ذلك الإعلان عن الشريحة الأولى منه للأفراد والمؤسسات، ومن خلال موقع لحظات نيوز نوضح جميع المعلومات التي تم توضيحها في هذا الإعلان وكافة التفاصيل التي يحتاج إليها كل من يرغب في الاستفادة منه.

كم سعر صكوك الراجحي الشريحة الأولى

في الأيام الأخيرة أعلن بنك الراجحي عن بدء الاكتتاب، وأبرز كافة المعلومات المهمة عنه والتي منها سعر صكوك البنك للشريحة الأولى، وهي ما تتضمن الإجابة عن كم سعر صكوك الراجحي الشريحة الأولى.

حيث يصل سعرها إلى 1000 ريال سعودي، وهي الشريحة التي يتم عن طريقها الاستثمار بقيمة 5000 ريال سعودي، وهي أقل قيمة مسموح بالاستثمار من خلالها، والسندات قيمتها بها تصل إلى 5، أما عن الوحدة الاسمية فكل واحدة منها تصل قيمتها على 1000 ريال سعودي.

كما قد أعلن عن العائد السنوي من هذه الصكوك والذي يصل إلى 5.50%، وقد سلط البنك الضوء على الطريقة التي سيتم من خلالها توزيع الأرباح، وهي ما تتم كل 3 أشهر، مع مراعاة جميع المزايا والحقوق التي يمكن أن يحصل عليها المستفيد من هذه الصكوك، والتي منها حقوق الملكية، وتكون مماثلة للأسهم الخاصة بالشركات العادية وكذلك معاملات الزكاة.

البنوك المستفيدة للاكتتاب في صكوك الراجحي

يوجد الكثير من البنوك التي تستفيد من اكتتاب مصرف الراجحي، والجدير بالذكر أنها البنوك الأشهر في المملكة العربية السعودية ويتعامل معها أعداد كبيرة من المتواجدين على أرض المملكة، وفيما يلي نوضحها بالكامل من خلال الرد على كم سعر صكوك الراجحي الشريحة الأولى:

البنك الوطني السعودي.

بنك البلد.

البنك السعودي الفرنسي.

بنك الجزيرة كابيتال.

بنك التنمية.

البنك العربي الوطني.

مصرف الراجحي.

بنك الرياض.

طريقة الاشتراك في صكوك الراجحي

وفر بنك الراجحي الطرق السهلة في التعامل معه، وذلك من خلال جعل جميع المعاملات التامة به إلكترونية لا تحتاج من المستفيد إلى الذهاب إلى أحد فروع البنك من أجل إتمامها، وفيما يلي سنوضح الخطوات اللازمة في ذلك:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي “من هنا“. تسجيل الدخول إلى البنك وذلك من خلال النقر على أيقونة تسجيل الدخول. كتابة البيانات المطلوبة في التسجيل والنقر على دخول. الولوج إلى الأوامر الجانبية. الضغط على استثمار. النقر على أيقونة خدمات IPO. الضغط على اشتراك. النقر على اسم الشركة. قراءة جميع الشروط الخاصة بالشركة والتفاصيل المتعلقة بها. النقر على الموافقة. تحديد عدد الأدوات الخاصة بالفرد. قراءة جميع الشروط والأحكام جيدًا. قبول الشروط والأحكام. اختيار شركة الوساطة والتي تكون هنا مصرف الراجحي. تحديد الحساب المراد تسديد قيمة الصكوك عن طريقه. الضغط على تأكيد. ستصل رسالة تُفيد إتمام عملية الاشتراك بنجاح.

طرق التواصل مع مصرف الراجحي

يُمكن معرفة المزيد عن كم سعر صكوك الراجحي الشريحة الأولى من خلال التواصل مع بنك الراجحي بشكل مباشر، وذلك من خلال طرق التواصل الخاصة به، وهي:

الاتصال على الرقم المجاني الموحد (8001244455).

التواصل عبر رقم خدمة العملاء الجديد (8001241222).

يُمكن الاشتراك في صكوك الراجحي والاستفادة مما تم الإعلان عنه من معلومات ظهرت بالإجابة عن كم سعر صكوك الراجحي الشريحة الأولى من خلال تطبيق الراجحي، حيث يمكن تحميله على أجهزة الأندرويد وأجهزة الآيفون بسهولة ويُسر.

أسئلة شائعة

ما هي فترة استحقاق الصكوك في بنك الراجحي؟

الفترة جارية، ولم يتم تحديد موعد لانتهائها.

من هم المستهدفين من الشريحة الأولى المعلن عنها من صكوك الراجحي؟

الأفراد وكذلك المؤسسات.