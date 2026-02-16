الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 11:16 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةالتأمينات تتيح رابط حاسبة المعاش التقاعدي 1447 إلكترونيا في المملكة العربية السعودية

التأمينات تتيح رابط حاسبة المعاش التقاعدي 1447 إلكترونيا في المملكة العربية السعودية

ما هو رابط حاسبة المعاش الإلكتروني؟ كيف يتم حساب راتب المعاش التقاعدي؟ تعمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة والمطروحة عبر شبكات الإنترنت لجميع المواطنين المستفيدين منها والتي تعتبر من أهمها هي خدمات حساب المعاش وعبر موقع لحظات نيوز نتعرف على رابط حاسبة المعاش الالكتروني.

رابط حاسبة المعاش التقاعدي في التأمينات

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية العديد من التفاصيل المختلفة والمعلومات الخاصة بالمواطنين والتي تعتبر من أبرزها هي إمكانية حساب الراتب التقاعدي الخاص بالفرد عبر شبكات الإنترنت، وقد وفرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الرابط الرسمي الخاص بها من أجل الولوج والاستعلام عن حاسبة المعاش والتعرف على القيمة العددية له ويمكن زيارة الرابط الرسمي “”.

يتم تعيين الجنس الخاص بالفرد.

اختيار الخدمة المدنية أو العسكرية له.

يتم تعيين سبب ترك الشخص للخدمة.

إدراج الراتب الخاص بالفرد وفق الدرجة الوظيفية.

يتم كتابة عدد سنوات الخدمة المدنية أو الخدمة العسكرية.

تعيين عدد الأشهر الكاملة في خدمة الفرد.

يتم الضغط على زر عرض قيمة المعاش في نهاية الشاشة.

تظهر على الشاشة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمعاش التقاعدي للفرد.

تعتبر خدمة حسابة المعاش التقاعدي الخاصة بالمواطنين في المملكة العربية السعودية والتي يتم العمل على توفيرها من خلال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هي واحدة من الخدمات الإلكترونية الشهيرة والتي جذبت انتباه الكثير من الأشخاص إليها من أجل الوصول لها والحصول عليها عبر شبكات الإنترنت.