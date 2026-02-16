ما خطوات تجديد جواز السفر لمن هم أقل من ١٥ سنة ؟ الجوازات تجيب

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 11:16 مساءً - خطوات تجديد جواز السفر لمن هم أقل من ١٥ سنة هو الامر الذي يشغل الكثيرين من أجل البحث عنه، يعتبر جواز السفر السعودي هو أحد المستندات المهمة والمميزة في المملكة العربية السعودية والتي يتوفر لفرد الاستفادة من كافة المزايا والخدمات له وعبر موقع لحظات نيوز نتعرف على كيفية تجديد جواز السفر السعودي.

خطوات تجديد جواز السفر لمن هم أقل من ١٥ سنة

عملت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية على توفير الكثير من الخدمات الالكترونية المتنوعة والمميزة لجميع الأفراد في المملكة العربية السعودية والتي تسهل من خلالها إمكانية الاستفادة من شتى الميزات المختلفة الخاصة بها وتتمثل خطوات تجديد جواز السفر لمن أقل من 15 عام في التالي

الولوج إلى منصة أبشر “من هنا“. النقر على تبويب أفراد. الضغط على الخدمات الإلكترونية. يتم النقر على أيقونة تجديد جواز السفر السعودي لمن أقل من 15 عام يتم تحديد الافراد المراد التجديد لهم تسجيل البيانات المطلوبة من اجل التجديد لجواز السفر السعودي يتم النقر على أيقونة إرفاق الصورة الخاصة بالفرد يتم الضغط على زر إرسال الطلب للتجديد تظهر على الشاشة رسالة تم التجديد بنجح

رسوم تجديد جواز السفر السعودي

في إطار تعرفنا على خطوات تجديد جواز السفر السعودي في المملكة العربية السعودية ننتقل الآن للتعرف على الرسم الخاصة بتجديد جواز السفر السعودي لجميع الأفراد في البلاد الذي تكون الأعمار الخاصة بهم أقل من 15 عام ويمكن ان تصل الرسوم الخاصة بجواز السفر السعودي إلى 300 ريال سعودي وذلك من اجل الحصول على تجديد جواز السفر للأقل من 15 عام وتكون مدة الصلاحية الخاصة ب هي 5 سنوات

وقد أعلنت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أ المدة المقررة من أجل التجديد لجواز السفر السعودي يمكن ان تصل إلى 3 شهور فقط وذلك من تاريخ تقديم الطلب ويتم توصيل الجواز الجديد إلى العنوان الخاص بالفرد والمدرج في الطلب من اجل التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد اللازم الخاص بهم بالكامل

يهتم الكثير من الأشخاص بالبحث والتعرف على شتى الخطوات الالكترونية المتبعة والمحددة من أجل تجديد حواز السفر الجديد الخاص بهم وذلك من أجل الحصول على شتى المزايا المختلفة الخاصة بهم بالكامل في داخل البلاد وخاصًة لمن هم دون سن الخامسة عشر في الدولة.