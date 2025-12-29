تكنولوجيا: تحديث Windows 11 File Explorer يستهدف تقليل استهلاك الذاكرة وتسريع البحث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل مايكروسوفت تحسين Windows 11 مع التركيز على جعل File Explorer أقل استهلاكًا للموارد وأسرع في البحث. خلال الفترة الأخيرة، طرحت الشركة تحديثًا في نسخة Insider Preview يقلل العمليات الزائدة داخل فهرسة الملفات، ليخفّض الضغط على الذاكرة ويمنح الجهاز استجابة أسرع أثناء البحث.

يعمل التحديث على إلغاء تكرار جلسات الفهرسة التي كانت تستهلك الذاكرة دون فائدة، بحيث يكتفي File Explorer بفهرسة المسارات مرة واحدة بدلًا من إعادة مسحها عبر الأقراص المختلفة.

بهذه الطريقة، تنخفض عمليات القراءة والكتابة غير الضرورية، ويصبح البحث داخل الملفات أسرع وأكثر كفاءة، خاصة على الأجهزة القديمة أو الأجهزة ذات ذاكرة محدودة.

ورغم أن مايكروسوفت لم تحدد بعد التأثير الرقمي على استهلاك الذاكرة، تشير التقارير المبكرة إلى أن أداء البحث قد يصبح أسرع بمرتين في بعض الحالات. حاليًا، يتوفر التحديث فقط لمستخدمي Windows Insiders على قنوات Dev و Beta عبر Build 26220.7523، ومن المتوقع وصوله للجميع في أواخر يناير أو فبراير 2026.

باختصار، لا يقدم التحديث قفزة ضخمة، لكنه يمثل خطوة مهمة نحو جعل Windows 11 أكثر خفة، خصوصًا مع تزايد شكاوى المستخدمين من استهلاك النظام للذاكرة وارتفاع أسعار مكوّنات التخزين والرام.

المصدر