انت الان تتابع خبر انطلاق عملية انتخاب النائب الاول لرئيس البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، انه "بدأت عملية الاقتراع لانتخاب النائب الاول لرئيس مجلس النواب".وكانت قد أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أسماء المرشحين لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس.

وقالت الدائرة في بيان، ان "رئيس السن النائب عامر الفايز أغلق باب الترشيح لانتخاب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، وهما: النائب عدنان فيحان، والنائب محسن المندلاوي".

يذكر أن مجلس النواب، انتخب قبل قليل، هيبت الحلبوسي رئيساً للمجلس بدورته السادسة، بحصوله على 208 أصوات.

