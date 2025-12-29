شاهد بالفيديو.. بعد عودة العلاقة بينهما.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع بأغنية “دويتو” مع شقيقه محمد (ودعناك 2025)

نشر الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, نال إعجاب جمهوره ومتابعيه. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر شريف الفحيل, مع شقيقه الأصغر محمد, وهما يرددان أغنية في شكل “دويتو”. الأغنية التي حملت اسم (ودعناك 2025) تعتبر أول تعاون بين المطربين بعد عودة العلاقة بينهما عقب خصام معلن على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

