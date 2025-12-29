تكنولوجيا: هواوي تصدر تحديثًا كبيرًا وجديدًا لساعتين ذكيتين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت هواوي في توزيع تحديث جديد لساعتي Watch GT 6 وWatch GT 6 Pro، بعد طرحهما في أوروبا خلال سبتمبر 2025 بمزايا محسّنة عن سلسلة GT 5 السابقة.

يحمل التحديث رقم 6.0.0.173، ويضيف ميزة الإيقاع الافتراضي في الوقت الفعلي لراكبي الدراجات في الهواء الطلق، حيث يحسب التطبيق سرعة الدفع على الدواسات ليمنح المستخدم بيانات أدق أثناء التدريب.

كما حسّنت هواوي أداء ميزة مراقبة المرتفعات العالية، إذ أصبحت تعتمد على معدلات نبض القلب ومستويات الأكسجين في الدم لإرسال تنبيهات عند ظهور علامات عدم التكيف مع الارتفاع.

انتقلت هواوي كذلك لتحسين تجربة تشغيل الموسيقى، رغم عدم توضيح التفاصيل في سجل التغيير. بالإضافة إلى ذلك، جرى تعزيز عرض الوقت المرتبط باستخدام مفاتيح السيارة الرقمية وبطاقات مفاتيح الأقفال الذكية عبر تطبيق Huawei Health، إلى جانب تحسين الاتصال بسماعات الأذن التابعة لطرف ثالث. كما شمل التحديث تحسين ثبات النظام في مواقف محددة دون الكشف عنها.

يبدو أن التحديث 6.0.0.173 يصل للمستخدمين عالميًا بالتدريج، على أن يحصل عليه مستخدمو Watch GT 6 وWatch GT 6 Pro في الصين أولًا، ثم بقية الأسواق خلال الأسابيع التالية.

