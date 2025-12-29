من تايلور سويفت لجورجينا رودريغيز: خواتم خطوبة أثارت ضجة عام ٢٠٢٥… تابعوا التّقرير

دبي - فريق التحرير: شهد عام ٢٠٢٥ موجة لافتة من خواتم الخطوبة بين النّجوم، إذ لفتت تصاميم المجوهرات الفاخرة الأنظار، من خاتم تايلور سويفت ذي القطع القديم (Old Mine Cut) إلى خاتم دوا ليبا العريض بأسلوب الـ Cigar Band، في عام وُصف بأنّه استثنائيّ لعالم بريق المشاهير.

فقد أعلن عدد من النّجمات الشهيرة، من بينها تايلور سويفت، زندايا، دوا ليبا، مايلي سايرس، جورجينا رودريغيز وويني هارلو، خطوبتها أو استعرضت خواتمها اللافتة، إذ تميّز كلّ خاتم بتصميم مختلف وأكثر جرأة من السّابق. وأثار خاتم تايلور سويفت الّذي قدّمه لها لاعب الـNFL ترافيس كيلسي، ضجّة كبيرة وأسهم في إطلاق صيحة جديدة في خواتم الخطوبة.

وبرزت خواتم الألماس ذات القطع الوسادي (Cushion Cut) كأحد أبرز اتّجاهات العام، إذ اختارها عدد من النّجمات مثل مايلي سايرس، زندايا، وكلوديا سوليوسكي، بفضل شكلها النّاعم الذي يشبه الوسادة بزواياه المستديرة.

أبرز خواتم خطوبة المشاهير في ٢٠٢٥:

مايلي سايرس: ظهرت بخاتم ألماس بقطع وسادي من تصميم خاص، مرصّع بحجر مركزي على خاتم ذهبي عريض من عيار أربعة عشر قيراطًا، قدّمه لها خطيبها ماكس موراندو.

زندايا: فاجأت الجمهور في حفل غولدن غلوب ٢٠٢٥ بخاتم ألماس وسادي بتصميم أفقي (East-West) من توم هولاند، يُقدّر وزنه بـ٥.٠٢ قيراط.

تايلور سويفت: أعلنت خطوبتها من ترافيس كيلسي بخاتم ألماس ضخم بقطع Old Mine، يُقدّر وزنه بين ٧ و١٠ قراريط وتصل قيمته إلى نحو خمسة ملايين دولار.

ويني هارلو: كشفت عن خاتم خطوبتها من لاعب الـNBA كايل كوزما، وهو ألماس بيضاويّ بوزن ٨.٥ قراريط، صمّمه كوزما بنفسه.

نورماني: تلقّت خاتمًا بوزن أربعة قراريط من لاعب الـNFL دي كاي ميتكالف، صُمّم بعناية فائقة وبمشاركة مباشرة منه في كلّ التّفاصيل.

جورجينا رودريغيز: تصدّر خاتمها من كريستيانو رونالدو العناوين بوصفه الأضخم هذا العام، بحجر ألماس بيضاوي ضخم خطف الأنظار.

إلسا هوسك: أعلنت خطوبتها بخاتم ألماس بيضاوي محاط بهالة من الألماس من دار Tiffany & Co.

كلوديا سوليوسكي: استعرضت خاتمًا ضخمًا بقطع وسادي بعد إعلان خطوبتها من فينياس أوكونيل.

دوا ليبا: أكّدت خطوبتها من كالوم تيرنر، وظهرت بخاتم ألماس مميز مثبت على خاتم عريض بأسلوب Cigar Band.

لايل ويلسون: أعلنت خطوبتها بخاتم ألماس ضخم ظهر في صور رومنسيّة نشرتها عبر إنستغرام.

وبهذا، رسّخ عام ٢٠٢٥ مكانته كأحد أكثر الأعوام بريقًا في عالم المشاهير، إذ لم تكن الخطوبات وحدها محطّ الاهتمام، بل تصاميم الخواتم الّتي تحوّلت إلى صيحات عالميّة.