عبدالفتاح الجريني يكشف تفاصيل ألبومه الجديد من مصر

دبي - فريق التحرير: يتواجد الفنان عبدالفتاح الجريني حالياً في مصر للبدء في تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، الذي ستتولى إنتاجه شركة روتانا.

وكشف الجريني أن الألبوم سيضم تعاوناً مع مجموعة مميزة من الملحنين والشعراء، من بينهم وليد سعد، محمد يحيى، عزيز الشافعي، تامر حسين، محمد البوغي، ومحمد الغنيمي، بالإضافة إلى أسماء جديدة في التوزيع والألحان، بهدف تقديم تجربة موسيقية متنوعة تواكب مختلف الأذواق في مصر والعالم العربي.

وأضاف الجريني أن هناك خططًا لتصوير عدة كليبات غنائية جديدة في القاهرة خلال الفترة المقبلة.