خالد النّبويّ يكشف عن منافسه الأوّل في أحدث تصريحاته

دبي - فريق التحرير: حلّ الممثّل خالد النّبويّ ضيفًا على الإعلاميّة عبلة سلامة في حلقة جديدة من برنامج “عندك وقت مع عبلة” الّذي يُعرض السّبت على شاشة قناة MBC مصر.

وخلال اللقاء، كشف النّبويّ عن العديد من المفاجآت في مسيرته الفنّيّة، من بينها تفكيره أكثر من مرّة في دخول عالم الإخراج وكتابة السّيناريو، قائلًا: “كان لي شغف بالإخراج وفكّرت فيه وكتبت سيناريو قبل كده، لكنّه لم يُنفّذ.”

وأشار النّبويّ إلى أنّ دوره في فيلم “المهاجر” كان من أكثر الأدوار الّتي بذل فيها جهدًا كبيرًا، بالتّعاون مع المخرج الرّاحل يوسف شاهين. وأضاف: “بحب أشتغل طول الوقت بدون ملل، ولو متعبتش ما بحسّش بطعم الأكل.”

كما أكّد أنّ تمثيله شخصيّة “السّلطان الأشرف طومان باي” في مسلسل “المماليك” أنقذه فنّيًّا، خاصّة أنّه تقمّص دور محمود عبد الظّاهر في مسلسل “واحة الغروب” بشكل عميق، إلى درجة أنّه استمرّ معه لفترة طويلة، هذا ما أثاره بحيث جعله يعتقد أنّه قد يعتزل التّمثيل بسببها.

وعن الجانب الإنسانيّ، تطرّقت عبلة سلامة إلى علاقته بالوقت والزّمن، فقال النّبويّ: “الزّمن هو صديقي الأوّل والبنك الخاصّ بي الّذي أحتفظ فيه بأهمّ مواقف وذكريات حياتي، وهو أيضًا المنافس الأوّل لي. أحبّ أن أخربش الزمن دائمًا بذكرى حلوة مع عائلتي أو بدور ناجح ألعبه.”

وكشف النّبويّ أنّه شخص نهاري يعشق الاستيقاظ باكرًا، ويحبّ النّوم وقت القيلولة كثيرًا.