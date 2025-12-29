انت الان تتابع خبر من هو رئيس مجلس النواب الجديد هيبت الحلبوسي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - من هو هيبت الحلبوسي:

هو هيبت حمد عباس عبد الجبار الحلبوسي من مواليد 1980 في محافظة الانبار.

الحلبوسي حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من الجامعة المستنصرية في بغداد.

تولى رئاسة لجنة النفط والطاقة النيابية خلال الدورتين النيابيتين الرابعة والخامسة كما تولى رئاسة كتلة تقدم النيابية في الدورة النيابية الخامسة.

وترشح عن قائمة حزب تقدم في محافظة الانبار بالانتخابات الأخيرة وحصل على اكثر من 51 الف صوت.

