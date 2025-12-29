انت الان تتابع خبر رسمياً.. فوز هيبت الحلبوسي برئاسة الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان مجلس النواب قد بدأ قبل قليل، عملية العدّ والفرز لانتخاب رئيس مجلس النواب، والتي أسفرت عن فوز هيبت الحلبوسي برئاسة الدورة السادسة لمجلس النواب.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، انتهاء عملية التصويت الخاصة بانتخاب رئيس المجلس.

وكان قد أغلق رئيس السن عامر الفايز، باب الترشيح لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس بعد تقديم ثلاثة مرشحين هم، سالم العيساوي وعامر عبد الجبار وهيبت الحلبوسي.

يشار الى أن رئيس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي أعلن قبل قليل سحب ترشحه لمنصب رئاسة البرلمان.

