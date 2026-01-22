شكرا لقرائتكم خبر عن سهم نتفليكس يتراجع مع استمرار معركة صفقة وارنر براذرز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجاوز الذهب مستوى 4,900 دولار للأونصة للمرة الأولى يوم الخميس، مدعومًا باستمرار التوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار الأميركي، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين سجلت أسعار الفضة والبلاتين أيضًا مستويات قياسية جديدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى قياسي بلغ 4,904.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:50 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (17:50 بتوقيت غرينتش).

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير بنسبة 1.2% لتسجل 4,896.2 دولار للأونصة.

وتراجع مؤشر الدولار الأميركي (.DXY) بنسبة 0.4%، ما جعل المعدن النفيس المقوّم بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة Zaner Metals: «التوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار بشكل عام، وتوقعات تيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، كلها عوامل تندرج ضمن اتجاه أوسع لإزالة الدولرة على المستوى الكلي، ولا تزال تؤثر في الطلب على الذهب».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إنه ضمن وصولًا أميركيًا كاملًا ودائمًا إلى غرينلاند في إطار اتفاق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت أكد فيه رئيس الحلف أن على الدول الحليفة تعزيز التزاماتها بأمن القطب الشمالي لدرء التهديدات القادمة من روسيا والصين.

غير أن تفاصيل أي اتفاق لا تزال غير واضحة، فيما شددت الدنمارك على أن سيادتها على الجزيرة ليست محل نقاش.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر أحدث تقرير لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة ارتفاع إنفاق المستهلكين في شهري نوفمبر وأكتوبر، ما يشير إلى تحقيق الاقتصاد ربعًا ثالثًا على التوالي من النمو القوي.

وتتوقع الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأميركي بتنفيذ خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما في النصف الثاني من العام، وهو ما يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وأضاف غرانت: «أي تراجعات قصيرة الأجل ستُنظر إليها على أنها فرص للشراء. لقد كنا نرى مستوى 5,000 دولارات للأونصة قريبًا، وبعد ذلك يبدو مستوى إسقاط فيبوناتشي عند 5,187.79 دولار للأونصة أمرًا محتملًا».

الفضة والبلاتين يواصلان الصعود

وفي أماكن أخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.5% لتصل إلى 96.45 دولارًا للأونصة، مقتربة من المستوى القياسي البالغ 96.51 دولارًا الذي سجلته في وقت سابق من اليوم.

وقال نيكوس تسابوراس، كبير محللي الأسواق في شركة Tradu: «الفضة تمتلك قصة أساسية أقوى بكثير من الذهب. ربما لا تُعد أصلًا احتياطيًا بالطريقة نفسها التي يُنظر بها إلى الذهب، لكنها لا تزال تستفيد من تدفقات الملاذ الآمن ومن ضعف الدولار».

كما ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنحو 4% ليصل إلى 2,580.1 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل مستوى غير مسبوق عند 2,583.21 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. وصعد البلاديوم بنسبة 2.9% ليبلغ 1,892.55 دولارًا للأونصة.