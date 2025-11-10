سعر سهم صدق (2130) يتصدر قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 10-11-2025

صعد سعر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وفي ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 5.41 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6.26 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد