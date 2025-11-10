الاقتصاد

سعر سهم صدق (2130) يتصدر قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 10-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم صدق (2130) يتصدر قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 10-11-2025 1/2
  • سعر سهم صدق (2130) يتصدر قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 10-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم صدق (2130) يتصدر قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 10-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-10 01:15AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر سهم شركة كيان للبتروكيماويات (2350) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وفي ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 5.41 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6.26 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا