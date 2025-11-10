- 1/2
سعر ع عقارية (ARABREC) يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 10-11-2025
ارتفع سعر سهم إس إم سي للرعاية الصحية (4019) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القادمة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 18.35 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.35 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد