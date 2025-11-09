توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين الهيئة السعودية للسياحة والهيئة القطرية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وقعت الهيئة السعودية للسياحة والآثار والهيئة القطرية للسياحة مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال السياحة بين البلدين في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية والسياحية بين السعودية وقطر.

وتشمل المذكرة عدة مجالات منها تبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين وتعزيز التعاون في تنظيم الفعاليات والفعاليات السياحية المشتركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التسويق السياحي وتطوير البنية التحتية لقطاع السياحة في البلدين.

وفي هذا السياق، أعربت الهيئة السعودية للسياحة والآثار عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة التي تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون المشترك وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.

ومن جانبها، أكدت الهيئة القطرية للسياحة على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية ودورها في تعزيز الروابط الثقافية والسياحية بين البلدين، مشيرة إلى أنها ستعمل بجد على تنفيذ الاتفاقيات والبرامج المشتركة التي تم التوقيع عليها.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين الهيئتين في تعزيز السياحة في البلدين وجذب المزيد من السياح إلى المنطقة، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين السعودية وقطر.