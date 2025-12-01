تحديد النطاق السعري لطرح إي اف أس آي أم لإدارة المرافق بالسوق السعودية بين 19 - 20 ريالا للسهم

ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين – أولى جلسات ديسمبر كانون الأول – وسط تزايد الرهان بشأن خفض الفيدرالي للفائدة فضلاً عن التوقعات بزيادة أسعار المعدن الصناعي.



وتوقّع بنك يو بي إس (UBS) ارتفاع أسعار النحاس خلال العام المقبل، مستنداً إلى شحّ متزايد في الإمدادات نتيجة اضطرابات مستمرة في المناجم، إضافة إلى طلب قوي طويل الأمد مدفوع بعمليات التحول الكهربائي والاستثمارات في الطاقة النظيفة، وذلك وفق مذكرة بحثية صادرة في الشهر الماضي.



وفي أحدث مراجعة لتقديراته، رفع البنك توقعه لسعر النحاس في مارس 2026 بمقدار 750 دولاراً للطن المتري ليصل إلى 11,500 دولار، كما رفع مستهدفاته لشهري يونيو وسبتمبر 2026 بمقدار 1,000 دولار للطن لتبلغ 12,000 دولار و12,500 دولار على التوالي. وقدم البنك أيضاً هدفاً جديداً لشهر ديسمبر 2026 عند 13,000 دولار للطن.



كما رفع البنك توقعاته لعجز السوق إلى 230 ألف طن في عام 2025، ارتفاعاً من تقديراته السابقة البالغة 53 ألف طن، وإلى 407 آلاف طن في عام 2026، مقارنة بـ87 ألف طن سابقاً، مشيراً إلى أن انخفاض المخزونات ومخاطر الإمدادات المستمرة سيُبقيان السوق في حالة شحّ.



وقال البنك إن اضطرابات المناجم هذا العام – بما في ذلك مشكلات الإنتاج في منجم غراسبرغ التابع لـ"فريبورت-ماكموران" في إندونيسيا، والتعافي البطيء للإنتاج في تشيلي، والاحتجاجات المتكررة في بيرو – تؤكد وجود قيود هيكلية على الإمدادات يُرجَّح أن تمتد حتى 2026.



وكانت شركة فريبورت-ماكموران (FCX.N) قد قالت الأسبوع الماضي إنها تخطط لاستئناف الإنتاج في منجم غراسبرغ للنحاس والذهب في إندونيسيا بحلول يوليو، بعد حادث مميت أدى إلى وقف العمليات قبل شهرين.



وخفض "يو بي إس" تقديراته لنمو إنتاج النحاس المكرر إلى 1.2% لعام 2025 و2.2% لعام 2026، مشيراً إلى تراجع جودة الخام والتحديات التشغيلية.



ويتوقع البنك نمو الطلب العالمي على النحاس بنسبة 2.8% في كل من عامي 2025 و2026، مدعوماً بالمركبات الكهربائية، والطاقة المتجددة، واستثمارات شبكات الكهرباء، ومراكز البيانات.



وقال البنك إن أي ضعف محتمل في الأسعار سيكون قصير الأجل، موصياً بالاحتفاظ بمراكز شرائية طويلة على النحاس أو استخدام استراتيجيات بيع التقلبات.



وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس آذار في تمام الساعة 15:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 5.29 دولار للرطل.