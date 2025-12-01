معتصم جعفر يصل الدوحة ويطمئن على سير تحضيرات المنتخب الوطني

وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، الدكتور معتصم جعفر، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، وقد حرص عقب وصوله على زيارة بعثة المنتخب الوطني في مقر إقامتها.

والتقى الدكتور معتصم جعفر كلاً من رئيس البعثة، الأستاذ محمد سليمان “حلفا”، والأستاذ أبوبكر الماحي مدير المنتخب، والمدرب كواسي أبياه، والمدرب العام صلاح الفنج، وقائد المنتخب صلاح عادل.

واطمأن رئيس الاتحاد على سير التحضيرات للمواجهة المقبلة أمام الجزائر في افتتاح مشوار المنتخب ببطولة كأس العرب فيفا – قطر 2025.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

